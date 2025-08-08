De lágrimas a insultos: El dramático quiebre de Diego e Ignacia en Mundos Opuestos

El capítulo de este jueves vivió uno de los momentos más polémicos de la temporada de Mundos Opuestos, cuando Diego e Ignacia decidieron terminar su relación, pero un desencuentro posterior habría sumado tensión a la situación.

Todo comenzó con una conversación honesta en el patio de la casa. "Siento que hay que dejarlo hasta acá", dijo Ignacia. Diego respondió: "Opino lo mismo. No estoy bien, me he apagado un poco... Soy muy preocupado y me desgasta estar con alguien tan diferente a mí". La escena mostraba a ambos afectados, pero decididos a terminar su romance.

Sin embargo, horas después la situación escaló cuando Ignacia, frente a sus compañeros, soltó la frase que desataría la polémica: "Cuando yo termino, termino. Yo no vuelvo con el vómito. Cuando vomitas a alguien, no vuelves". La crudeza de la comparación dejó a todos en silencio.

Las cámaras captaron la reacción de Diego, cuyo rostro mostró una mezcla de dolor e indignación. "Nunca diría algo así de ti... Ten cuidado porque yo te tengo mucho respeto. Cuando estamos juntos hablas diferente, sé consecuente con lo que dices. Sólo quieres mostrar que eres la que está bien, pero ambos sabemos la verdad", respondió.

Antes de este explosivo intercambio, Ignacia le habría confesado a Diego durante una conversación íntima: "No sé estar en una relación, todo lo resuelvo con sexo (...) Prefiero ser así a vivir lo que pasé", en referencia a experiencias amorosas pasadas que la marcaron profundamente.

Mientras lloraba en los brazos de Diego, añadió: "A tu edad también pensaba como tú, pero me pasaron muchas cosas con personas que amé demasiado... y me fue de la peor manera". La polémica estalló en redes, bajo la consideración de que en tiempo real, la pareja habría vuelto a reconectarse.