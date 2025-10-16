Lucas Crespo, ex Gran Hermano, debutará como actor en mininovela de Canal 13

El influencer Lucas Crespo, conocido por su participación en la primera temporda del reality "Gran Hermano Chile", hará su debut como actor en "El obrero que me enamoró", mininovela vertical de Canal 13.

La historia, protagonizada por Carola Varleta, seguirá a Amanda, una escritora de movelas románticas, cuyo matrimonio perfecto con José Luis (Hernán Contreras) es en una simple fachada, ya que este lo engaña con Rita (Valentina Acuña), la empleada doméstica.

Es así como Ángel Manríquez (Crespo), un joven obrero que parece sacado de una novela, llegará a cambiar completamente la vida de Amanda.

Respecto a este nuevo desafío, el instructor de jiu jitsu comentó que hizo el casting ya que su madre "ha querido ser actriz y por eso desde niño me metió en el mundo del cine y el teatro, me lo inculcó desde muy chico... y a mí siempre me ha interesado la habilidad de los actores y las actrices de poder meterse en un personaje".

"Es una oportunidad muy grande que se me presentó, y vengo muy desde la humildad, del aprendizaje, con boca cerrada y oídos muy abiertos, y dispuesto a empaparme del conocimiento de mis colegas. Esto implica aprender y estudiar mucho, y todo el equipo me ha hecho sentir con mucha confianza (...) Es un bonito desafío y me ha encantado", agregó.

Sobre debutar en la ficción, el exchico reality indicó que "cada minuto de lo que he hecho para 'El obrero que me enamoró' me ha fascinado, es como la oportunidad de poder ser todo lo que no pudiste ser, como jugar con las profesiones o en todos los sentimientos... es como poder liberarte y ser quien tú quieras ser por un tiempo. Todo eso es muy entretenido y a mí me ha fascinado".

"Si bien es un desafío hacerse el mino, es entretenido y es un paso más para poder amarse más a uno mismo (...) Te sube el autoestima que te pongan en el rol de 'tienes que ser la fantasía de quien vea esto'... y es una responsabilidad grande también, aunque es bacán y a mí me encanta la idea", agregó.