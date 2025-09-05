"No entiendo por qué pasó": director de Programación habló de su salida de Canal 13

Canal 13 vive días agitados. Primero fue la renuncia de Patricio Góngora al directorio, luego de ser vinculado en un reportaje de CHV a una red de "trolls" y "bots" partidarios de José Antonio Kast; y ahora, la señal confirmó la desvinculación de Alexis Zamora, hasta el jueves director de Programación, en el marco de una reestructuración interna.

Según El Filtrador, la estación recalcó que la salida de Zamora no guarda relación con la polémica que afectó al directorio, sino que responde a un "cambio de estructura". El cargo será asumido por Pamela Díaz Sanhueza, periodista y productora ejecutiva que desde 2022 lideraba el matinal "Tu Día".

En conversación con The Clinic, Zamora expresó su sorpresa: "Solo puedo decir que llego con el canal en cuarto lugar y me voy con el canal en segundo lugar. Y no entiendo por qué pasó si estábamos trabajando muy bien en Programación", afirmó.

El correo enviado a los trabajadores precisó que tanto la Dirección Digital como la Gerencia de Producción pasarán a depender directamente de la Dirección Ejecutiva. Además, se confirmó la salida de Francisco Fullá (Estrategia y Desarrollo de Negocios) y de Francisca Lira (jefa de Contenidos).

El cambio también afecta a "Tu Día". El periodista Mauro Huentenao, hasta ahora editor del espacio, fue designado como productor ejecutivo, manteniéndose Mario Urrutia como director general y Andrés Venegas como productor general.

En el cierre del programa de este viernes, los conductores dedicaron emotivas palabras a Díaz: "Quiero mandar un abrazo apretado al switch, porque nuestra Pame Díaz no solamente mañana está de cumpleaños, sino que además tiene un desafío profesional muy importante", dijo Priscilla Vargas.

Mientras que José Luis Repenning agradeció su liderazgo: "Muchas gracias por tanto cariño, paciencia y enseñanza. Vamos a vernos igual todos los días, pero ahora tiene un desafío más grande. Te queremos mucho, Pame".