Chilevisión cambia de dueño: Paramount sella acuerdo con el holding Vytal Group

La empresa Paramount Skydance llegó a un acuerdo para concretar la venta del canal Chilevisión tras cuatro años de administración.

Según detalla La Tercera, la compañía estadounidense venderá al holding Vytal Group LTD las acciones de las sociedades que controlan el canal en Chile.

Esta empresa está liderada por el productor argentino Tomás Yankelevich, quien junto al chileno (y exdirector ejecutivo de Chilevisión) Jorge Carey y el argentino Edgar Spielmann encabezarán el proyecto.

"Para nuestro grupo de inversionistas, es especialmente significativo poder comenzar a trabajar junto al talento y los colaboradores de Chilevisión para contribuir en conjunto, al desarrollo de una industria que apreciamos por su dinamismo, creatividad y relevancia cultural", destacaron los nuevos dueños de la señal.

El traspaso definitivo de administración se concretará una vez se emitan las aprobaciones respectivas de las autoridades económicas locales.