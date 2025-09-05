Faloon Larraguibel se suma a "Fiebre de Baile": "Tengo buena memoria coreográfica"

Chilevisión confirmó a Faloon Larraguibel como la sexta participante del regreso de "Fiebre de Baile", estelar que volverá muy pronto al horario prime bajo la conducción de Diana Bolocco.

Conocida por sus inicios en "Mekano" y su consolidación en "Yingo", la ex "chica reality" vuelve a la señal que la lanzó a la fama con la motivación de enfrentar nuevos retos. "Siempre me atrevo a todo. Me encantan los desafíos", señaló en su presentación oficial, publicada en redes.

"Vengo a 'Fiebre de Baile' a pasarla increíble y obviamente a disfrutar algo que me encanta, que es el baile", dijo la participante. "Tengo muy buena memoria coreográfica", explicó.

Además, afirmó que no le teme a ningún género: "No creo que haya un ritmo que no me guste. Obviamente hay ritmos más difíciles, pero me atrevo a todo, porque me encanta bailar".

Incluso, se mostró confiada frente a la competencia y sus posibilidades: "¿Si creo que puedo ganar 'Fiebre de Baile'? Por supuesto que sí. Si ya lo hice una vez, ¿por qué no otra?", declaró, recordando su paso anterior por el programa en 2010, donde quedó en cuarto lugar.

Faloon se suma a los ya confirmados Constanza Capelli, Nicole "Luli" Moreno, Jorge "Kike" Acuña, María José Quiroz y Agustín Maluenda Jr. El estelar mezclará la esencia que lo convirtió en éxito hace años con desafíos virales inspirados en las tendencias de redes sociales. Próximamente, CHV dará a conocer a los jurados y la fecha oficial de estreno.