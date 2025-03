Coca Guazzini contra remakes de teleseries: "No entiendo cuál es el propósito"

La actriz Coca Guazzini dio su honesta opinión sobre los remakes de teleseries, tendencia adoptada principalmente por Mega al adquirir los derechos de icónicos títulos de TVN.

Si bien, la estación televisiva obtuvo buenos resultados con "El Señor de la Querencia", este no ha sido el caso de "Nuevo Amores de Mercado" por lo que, a raíz del bajo rating, el canal del grupo Bethia ha descartado por ahora la adaptación de una tercera producción, "Los 30".

En este contexto, la reconocida intérprete- que fue parte del elenco original de "Amores de Mercado", cuestionó el propósito de los remakes.

Coca Guazzini contra los remakes

"De verdad, no entiendo cuál es el propósito de los remakes, porque si me explican, uno puede opinar, yo tal vez estoy opinando sin saber, y eso en general no me gusta. No veo qué hay detrás", expresó a Fotech.

No obstante, la actriz, que no ha visto la versión de Mega de la historia, lamentó los malos resultados y el impacto de esto en sus colegas: "Me encantaría que le estuviera yendo bien, porque el trabajo de los actores, nos vaya bien o mal, siempre tiene mucho esfuerzo. Es una pena que no le esté yendo bien. Sé que mis compañeros actores deben estar dando lo mejor de cada uno".

Finalmente, Guazzini abordó los dichos de su colega Claudio Arredondo, quien ha defendido la producción de las críticas.

"Claudio está en este remake y me parece muy bien que lo defienda, porque cuando estás haciendo un trabajo el deber de uno es defenderlo antes que nada...", cerró.