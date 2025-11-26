Don Francisco descarta molestia con Kast por "Las Caras de La Moneda": "No es un desaire"

El animador Mario Kreutzberger se refirió a la decisión de José Antonio Kast de no participar en "Las Caras de la Moneda", lo que derivó en que el tradicional programa de Canal 13 se suspenda este año.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Don Francisco explicó que desconocía que Kast había avisado con anticipación al canal y que él solo fue informado cuando ya estaba cancelado. "Ayer me avisaron que no se iba a hacer. Yo me había preparado para varios candidatos, pero esto es totalmente voluntario", sostuvo.

Además, la figura televisiva descartó cualquier molestia y señaló que la decisión del abanderado del Partido Republicano se enmarca en una de sus recientes políticas, donde ha rechazado invitaciones a diversos espacios de TV: "Por lo que he escuchado, está haciendo otras cosas y no ha ido a varios programas", comentó.

El animador también aclaró que, debido al rol que cumple hoy en Teletón, desconoce si el candidato de derecha participará de la noche inaugural de la cruzada solidaria.

Respecto a la opción de realizar el espacio únicamente con Jeanette Jara, Kreutzberger insistió en que no correspondía. "No serían las dos caras de la moneda", afirmó, subrayando que siempre ha buscado equilibrio y un trato igualitario para todos los candidatos.

Para cerrar, el animador sintetizó su postura sobre la bajada y la cancelación del ciclo: "Esto es voluntario. Si no están las dos caras, no se puede hacer. Yo siempre he tratado de ser equilibrado; para mí, no hay desaire."