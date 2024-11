Don Francisco vuelve a la TV: "Es bueno que la juventud conozca cómo era el mundo antes"

Canal 13 informó este viernes el esperado regreso de Mario Kreutzberger, Don Francisco, a la televisión en su señal REC TV, cuya programación está marcada por los shows del recuerdo.

El animador estará encargado de grabar contenido actual relacionado con Sábado Gigante y las reemisiones que hace el canal en dicha señal de lunes a viernes, de 17 a 18 horas, y los sábados desde las 17 a 22 horas.

En concreto, Don Francisco estará a cargo de presentar los capítulos del recuerdo y también hará nexos y capsulas con información histórica del espacio que se emitió durante 53 años, entre 1962 y 2015.

Al respecto, Kreutzberger destacó que "recordar es volver a vivir, una frase que a mí me hace mucho sentido y que hoy me identifica bastante, ya que esta nueva labor en REC me significa volver a conectarme con un programa que me dio tantas satisfacciones y hoy nuevas generaciones pueden conocer y otras, las más antiguas, pueden revisitar".

Asimismo, señaló que el nuevo contenido "es algo que me gusta mucho, en especial porque es conectar con un público más joven".

En esa línea, Don Francisco recordó que partió con 22 años su carrera y que le interesaba mucho "lo que había pasado 40 años antes en el mundo del espectáculo".

"Es bueno que la juventud de hoy conozca cómo era el mundo antes. Eso no significa que el mundo no tiene que cambiar, de hecho, el mundo cambió. Cambió de mis bisabuelos y abuelos a mí y cambia de mí a mis nietos también... el mundo es distinto, hay intereses diferentes, hay formas diferentes de comunicarse y también tiempos distintos, pero es bueno conocer el pasado y revisitarlo", concluyó.