El tierno saludo de Rodrigo Sepúlveda a televidente con alzheimer: "Cree que es su amigo"

Un conmovedor momento protagonizó el periodista Rodrigo Sepúlveda, luego de sorprender con un saludo de cumpleaños a un televidente de 89 años que padece alzheimer.

Todo comenzó cuando la nieta del adulto mayor compartió un video a TikTok en el que aseguraba que su abuelo suele ver todos los días Meganoticias Alerta y que incluso cree que el conductor es su amigo.

En el registro se puede ver al anciano conversando con la televisión y pidiéndole ser entrevistado debido a que era su cumpleaños, por lo que su familia decidió contarle la situación al periodista, quien le envió un mensaje por Instagram.

"Luis Cisternas, ¿cómo estás? Te habla Sepu, gracias por verme siempre. Yo te escucho y te entiendo todo lo que me dices. Hoy es un día especial y quería saludarte por tu cumpleaños. Que lo pases muy bien junto a tu familia", se le escucha decir al periodista.

Sin embargo, el comunicador fue más allá, puesto que durante un capítulo del noticiario de mediodía se tomó un minuto para volver a hablarle.

"Mira, 89 años, él tiene Alzheimer. 'Chambita', como le dicen. Fue una historia maravillosa que no tengo palabras para describir lo lindo que es. Él nos ve todos los días, él ve el noticiero y conversa conmigo en pantalla. Me escribió parte de su familia, la Kari, le mandé un saludo a él y es algo que a mí me emocionó muchísimo", comentó Sepúlveda.

El periodista cerró al explicar que se trata de "una enfermedad que conozco muy de cerca también en mi familia, y nos conectamos de una manera muy honesta. Me imagino que nos está viendo, Luchito querido. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia y que tu cumpleaños sea inolvidable".