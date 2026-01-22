Francisco Reyes Cristi fue eliminado de "Fiebre de Baile": público acusó injusticia

A poco de la recta final, "Fiebre de Baile" vivió una nueva y sorpresiva jornada de eliminación.

En esta ocasión, Camila Andrade, Cata Days y Francisco Reyes Cristi debieron enfrentarse en la pista de baile, restando a Claudio Valdivia del proceso debido a problemas de salud.

La primera en salir de zona de riesgo fue la exparticipante de "Gran Hermano", que obtuvo el puntaje más alto de parte del jurado.

Finalmente, la influencer y el actor llegaron a la instancia final, donde Reyes Cristi obtuvo el menor porcentaje en la votación del público, convirtiéndose en el nuevo eliminado.

La sorpresiva eliminación de Francisco

Tras conocerse el resultado, el público presente en el estudio comenzó a gritar "¡injusticia!".

Por su parte, el intérprete afirmó que "la oportunidad de haber estado en este programa, para mí, fue maravillosa".

Posteriormente, en conversación con Claudio Michaux en el react online del estelar, el artista confesó que tenía más expectativas respecto a su permanencia en el programa.

"Si me preguntas por las expectativas que tuve al final de la competencia, yo ya me veía en la última semana. O sea, hoy por nota no me iba y las veces que me salvó el público, nunca por nota me estaba yendo", declaró.

Además, Reyes Cristi se refirió al notorio cambio en el formato de eliminación, donde se dio a conocer primero que seguía en competencia por las calificaciones del jurado, y luego al salvado por el público.

"Hicieron un rompecabezas entretenido en la producción, donde salí para atrás", sentenció.

Cabe mencionar que el programa de Chilevisión cerrará su temporada el próximo 4 de febrero, con una masiva final en el Movistar Arena.