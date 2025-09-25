Francisco Vidal volvió a la pantalla como panelista tras renuncia al directorio de TVN

El exministro Francisco Vidal regresó a la pantalla chica como panelista de un matinal tras su renuncia al directorio de TVN a comienzos de septiembre.

Vidal fue designado por el Gobierno para el cargo de Presidente del directorio de TVN en diciembre de 2023. Tras una comentada gestión y de recibir dardos por parte de sectores de derecha, Francisco Vidal renunció el pasado 8 de septiembre culpando al candidato presidencial José Antonio Kast.

Este jueves el exvocero reapareció en televisión como comentarista del matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana", programa donde se desempeñó constantemente antes de su llegada a Televisión Nacional.

Allí fue recibido por Julio César Rodríguez con bromas y con un plato lleno de queques.