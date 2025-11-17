"I'm a little busy now": Franco Parisi respondió llamada en inglés durante punto de prensa

Este domingo, Franco Parisi sorprendió en las elecciones presidenciales al obtener el tercer lugar, con un 19,2% de los sufragios.

Y es que, mientras el representante del Partido de la Gente hablaba de los resultados de las votaciones, recibió un llamado telefónico de su hijo -que vive en Alabama, Estados Unidos- que no pasó inadvertido.

"El Nino está llamando", comentó a la prensa, para proceder a responder en inglés: "Hey Nino. Can I call you (later)? I'm a little busy now (...) Give me 30 minutes. I love you", cerró.

La escena generó algunas risas entre los presentes, mientras que sus adherentes aplaudieron el manejo bilingüe del excandidato.

Por su parte, usuarios de redes sociales reaccionaron al momento, que se viralizó rápidamente.

"Aquí tú me hablas español"; "Aló papá...deposítame porfa"; "Show"; "Es un personaje"; "Mejora la pronunciación primero"; "nivel Duolingo"; "Papá paga la pensión"; entre otros, fueron parte de los comentarios.