Indignación en 31 Minutos por uso de sus personajes en campaña de candidato presidencial colombiano

El equipo de 31 Minutos reaccionó con indignación luego que un candidato presidencial de Colombia utilizó a sus personajes en piezas gráficas para promover su campaña electoral.

Se trata de Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y figura del centro político, quien publicó imágenes en redes sociales donde los personajes de la serie chilena aparecían presentando una propuesta de seguridad llamada "Plan Guardián".

"Tulio Triviño. Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante", se lee en la publicación.

Fue entonces que desde la cuenta oficial de 31 Minutos cuestionaron el uso de la imagen y expresaron que el programa no participa en campañas políticas ni en contextos que no les corresponden.

"Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes", respondió la cuenta de 31 Minutos a la publicación del candidato colombiano.

El contenido del candidato colombiano fue eliminado al poco tiempo, aunque usuarios mantuvieron registros de la publicación. Tras ello, el equipo de Aplaplac reforzó en sus plataformas las normas relativas al uso de la imagen del programa y recordó que cualquier utilización del logo o de los personajes sin autorización infringe derechos de autor y de marca.

"Todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca. Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se los aclaramos antes de tomar acciones legales", se lee en un comunicado oficial de Aplaplac.