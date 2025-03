Insólito: "Experto" en música no reconoció a tres leyendas en "The Floor" de TVN

Una insólita situación se vivió durante el capítulo debut de "The Floor", el nuevo programa de concursos de Eduardo Fuentes en TVN.

El espacio reúne a autoproclamados expertos en diversas áreas que intentarán conquistar la mayor cantidad de espacios de acuerdo a su conocimiento.

En ese contexto se presentó un hombre que aseguraba ser experto en música y que rápidamente identificó a Bad Bunny, Maluma y Prince Royce.

Sin embargo no pudo reconocer a tres leyendas de la música mundial: cuando apareció Elvis Presley y Michael Jackson el concursante no supo quienes eran y perdió valiosos segundos. Al final apareció la figura de Freddie Mercury, pero el "experto" no alcanzó a nombrarlo.

El momento desató risas en el estudio y cientos de comentarios en redes sociales.

Pese a esta icónica situación, "The Floor" consiguió 5.7 puntos de rating y quedó lejos de Canal 13 y "Socios por Chile" que lideró con 9.3 unidades.