"Inspiró mi carrera": Emilia Dides deslumbró como Whitney Houston en "Mi Nombre Es"

Tras su paso por Miss Universo 2024, donde fue parte de las 12 finalistas, Emilia Dides sorprendió con un tribito a Whitney Houston en "Mi Nombre Es".

Durante su última emisión, el programa rindió homenaje a grandes estrellas de la música, contando con Amaya Forch como Paloma San Basilio, Luis Jara deleintando como Rafael, y finalmente, Jean Philippe Cretton luciéndose como Ricky Martin.

En tanto, la cantante se transformó en la leyenda musical para interpretar "I Will Always Love You", siendo ovacionada de pie por los jueces y el público tras su presentación.

"No sé si agradecer a Whitney Houston o a Emilia Dides. Este aplauso gigante a Emilia Dides. Talentosísima como siempre", comentó el animador del espacio de TVN.

Asimismo, la artista compartió imágenes de su experiencia a través de su cuenta de Instagram, donde fue elogiada por sus seguidores.

"Mi nombre es... Whitney Houston. Que emocionante poder homenajear a esta gran mujer que inspiró mi carrera de cantante! Gracias por la invitación", escribió Dides en el posteo.

