Jean Philippe Cretton y el regreso de Mi Nombre Es: "Es rico ver cómo el talento chileno brilla afuera"

Este domingo 15 de junio, a las 22:30 horas, el programa "Mi Nombre Es" regresa a las pantallas de TVN con una segunda temporada que promete más talento, emoción y espectáculo.

Con la conducción de Jean Philippe Cretton y un jurado compuesto por Luis Jara, Gonzalo Valenzuela y la incorporación de María Luisa Godoy, este nuevo ciclo buscará nuevamente al mejor imitador del país, destacando a quienes logren parecerse —en voz y apariencia— a grandes artistas nacionales e internacionales.

Respecto a este proyecto, el animador confesó que ha sido uno de los que más ha disfrutado en su carrera: "En este programa me siento muy cómodo. Como es un programa de música, que es el tema que sin duda más manejo, más me mueve y que más me interesa, hace que todo fluya", declaró el periodista, destacando el tono cercano y relajado del espacio.

"Me había pasado en otra etapa de mi carrera que cuando me equivocaba, me urgía. Pero en este programa se ha formado un ambiente tan rico, me siento tan cómodo, que cuando me equivoco, me río, y eso genera risa también en los demás, y da más naturalidad al programa. Me gusta enfrentar el programa así, desde el disfrute", añadió.

El alcance internacional de "Mi Nombre Es"

Además, el también músico se refirió al alcance internacional que ha tenido el programa, que en su primera temporada fue visto por más de 10 millones de personas y contó con participantes de de distintos países, como Perú, México, Paraguay y Argentina.

"A mí me escriben en las redes sociales gente de Perú, de Ecuador, de distintos lugares... uno ve también que las mismas presentaciones de los chiquillos se viralizan fuera del país, y es rico ver cómo el talento chileno brilla afuera... enorgullece", afirmó Cretton.

Prueba de ello, es lo que pasó con el ganador del programa Brahiron Chávez, el imitador de Luis Miguel, cuyo desempeño a lo largo de la temporada fue tan impresionante que Kiko Cibrián, productor musical que ha trabajado con el mismísimo "Sol de México" y otros artistas importantes, reaccionó a su trabajo publicando sobre él en su cuenta de Instagram.

Esta segunda edición confirma su éxito inicial con miles de postulaciones online y un casting masivo que reunió a más de 600 aspirantes en el Patio de las Comunicaciones de TVN.