Juan Manuel Astorga se habría bajado de la Gala de Viña tras quedar sin pantalla en Mega

A solo un día de la Gala de Viña 2025, el periodista Juan Manuel Astorga se habría bajado del evento.

De acuerdo al programa "Plan Perfecto", el rostro de Mega habría decidido no desfilar por la alfombra roja luego de que su casa televisiva anunciara su salida del noticiero "Meganoticias Prime", donde será reemplazado por José Antonio Neme y, por ende, quedando fuera de pantalla.

Asimismo, tanto Hugo Valencia como Vasco Moulian señalaron que el nombre del comunicador no figuraba en el listado, entregado por el canal, de figuras que aparecerán en el evento.

"Sería algo como emocional, por lo que yo entiendo, porque lo sacaron de un espacio (...) Entiendo que está molesto porque él quería seguir leyendo las noticias, entonces se enojó", comentó Moulian en "Contigo en la Mañana".

Rodrigo Sepúlveda se refiere a la abrupta salida de Astorga

En tanto, el espacio de Chilevisión conversó con Rodrigo Sepúlveda- rostro de Mega que tomará el lugar de Neme en el matinal "Mucho Gusto"- , quien afirmó que este cambio no sería "fácil" para Astorga.

"En las decisiones ejecutivas yo no me meto. Lo único que te puedo decir es que yo a Astorga lo quiero, lo adoro, tremendo profesional, tremenda persona, va a seguir en Radio Infinita (...) Él está, obviamente, tratando de digerir algo así. No es fácil. Pero las decisiones ejecutivas... ustedes saben", afirmó.