¿La hizo callar? La tensión entre Mario Velasco y Paula Escobar en "Zona de Estrellas"

Un tenso momento protagonizaron el animador Mario Velasco y la periodista Paula Escobar durante una reciente emisión de "Zona de Estrellas", el programa de farándula de Zona Latina.

Todo ocurrió cuando el panel del espacio analizaba la entrevista que Francisco Kaminski dio en "Primer Plano" el pasado domingo. Allí Velasco intentaba entregar una opinión cuando Escobar pidió la palabra para hacer una pregunta, pero el "Anfibio" no lo permitió.

"Perdón, Paula. Dame un segundo. Perdón Paula, Paula...", le dijo Velasco alzando la voz, mientras le hacía un gesto con la mano. "Pero era una pregunta bien cortita", replicó la periodista y el conductor repitió "perdón, dame un segundo" antes de seguir con su alocución.

Ante eso Escobar, que llegó al programa tras el fin de su participación estable en "Only Fama" de Mega, sólo guardó silencio.