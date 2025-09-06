Laura Bozzo encaró a Juan David Rodríguez: "Un hombre que no reconoce a su hijo, no vale la pena"

La animadora Laura Bozzo, conocida por el popular talk show "Laura en América", lapidó a Juan David Rodríguez, quien se encuentra en medio de una polémica por la pensión alimenticia y paternidad de su hijo.

Tras una cuestionada entrevista en "Primer Plano" (CHV), el cantante apareció en "Only Fama" (Mega) para aclarar sus dichos, espacio en el que coincidió con la peruana -confirmada para el reality "El Internado"-, quien aprovechó de encararlo en duros términos.

"Yo quisiera intervenir, porque ya no doy más, ahora se me sale la lengua (...) Podría preguntarte, con todo respeto ¿A qué infidelidad te refieres? ¿A ti te consta que ella te engañó? ¿Cómo? Porque si no crees en ADN...", dijo la figura televisiva.

Ante la pregunta, el exRojo respondió: "No, no, no, acá el tema del ADN no tiene nada que ver porque yo eso lo hablé de estúpido. En el momento en que yo le puse mi apellido a mi hijo, es mi hijo".

"Entonces ¿por qué dijiste que no?", lanzó la conductora. "Perdóname con todo respeto, que me perdonen los conductores, pero estos casos a mí me ponen endemoniada. Porque a un niño no se le toca, a un niño no se le daña. Y un hombre que no reconoce a su hijo, no vale la pena", añadió.

Después de que el artista le consultara a la animadora si lo había escuchado negando al niño, Bozzo contestó: "Estoy escuchando que dijiste que no, luego ahora dices que sí porque todo el mundo se te ha ido encima. Y obviamente, ahorita estás asustado. No te creo nada".

Por su parte, Rodríguez aseguró que, al momento de conceder la entrevista, "me dejé llevar por mi ira, me conecté con el pasado y empecé a hablar esas pelotudeces que tenía muy intimo dentro de mí".