"Lo digo en tu cara": Pamela Díaz enfrentó a Daniella Campos por dichos sobre su hermana Denisse

Durante la última emisión de "Hay que decirlo", Pamela Díaz y Daniella Campos tuvieron un tenso cruce.

Tras el polémico altercado en un bar de Viña del Mar, protagonizado por Denisse Campos, su hermana gemela aprovechó para hablar de su quiebre familiar en el programa de Canal 13.

Sin embargo, la animadora del programa dijo no estar de acuerdo con los dichos de la exMiss Chile, mencionando que no debería hablar sobre su hermana si no tienen relación hace 20 años.

Pamela Díaz enfrentó a Daniella Campos

"Te lo digo en tu cara (...) Yo siento que cuando tú hablas de ella, te alimentas en esto, porque al final sabemos como es esto. Uno como hermana, prefiero tener distancia, callarme, porque yo sé lo que va a pasar, tú también sabes lo que va a pasar", soltó Díaz.

Por su parte, la periodista afirmó que solo se ha referido a Denisse en "Zona de estrellas" de Zona Latina, programa en el que trabaja actualmente.

"A mí me invitaron a tres programas la semana pasada, y creo que es la vez que más plata me han ofrecido de un programa, y dije que no, porque no me voy a enfrentar a mi hermana, y no sería justo", respondió Campos.

"Con mucho respeto. Si yo me voy a sentar en un panel, a hablar de lo que pasa en tu vida o en la de otros... porque la farándula es entretenida, bonita, buena onda, hasta que te toca, porque cuando te toca, siempre es doloroso", cerró la exmodelo.