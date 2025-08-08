$15 millones después: Los temas que Kaminski no pudo negociar en "Only Fama"

Francisco Kaminski protagonizará este viernes en "Only Fama" una de las entrevistas más comentadas del año, tras negociar un pago de $15 millones de pesos, cifra que la convierte en la más alta en la historia de la televisión chilena y que, en suma, habría establecido condiciones por parte del locutor.

Según reveló el periodista Hugo Valencia, en "Zona de Estrellas", el contrato incluyó exigencias específicas: que la conversación fuese conducida únicamente por José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, sin panelistas adicionales, y que los entrevistadores "no fueran tan duros en la entrevista".

Sin embargo, su petición de no abordar su quiebre con Camila Andrade fue rechazada. Entre los temas que podrían abordarse figuran sus deudas, su salida de radio Corazón y su presunta vinculación con el asesinado "rey de Meiggs".

Entrevista sin complacencias

José Antonio Neme fue consultado por el citado programa, donde adelantó que la entrevista a Kaminski, apunta a una conversación profunda y sin complacencias, abordando los temas "relevantes a todos los niveles" que rodean al comunicador.

Enfatizó que el objetivo no será ni absolver ni condenar al invitado: "No es el objetivo de la entrevista y no debería serlo de ninguna, pero particularmente la de mañana", agregó el comunicador.

Según Neme, tanto él como Kaminski y Francisca García-Huidobro conocen de antemano el esquema de la conversación, que incluirá antecedentes "excesivamente públicos" y temas que van más allá de la farándula: "aquí se cruza política, farándula, policial... Hay una serie de elementos que sobrepasan el espectáculo".