Di Mondo es el primer confirmado de "El Internado", el nuevo reality de Mega

Mega confirmó oficialmente que Di Mondo será el primer participante de "El Internado", el nuevo reality de convivencia extrema que pondrá a prueba a 18 competidores en desafíos de cocina, cultivo y pruebas físicas.

El reconocido socialité e influencer, descrito por la producción como "el único e inigualable Di Mondo", se prepara para su debut en un formato de encierro tras dos décadas viviendo en Nueva York.

Según Mega, Di Mondo llega con la intención de "vivir la experiencia al máximo, y no solo aprender a cocinar, sino también a conocer gente nueva, compartir, crear nuevas relaciones". Reconoció que no sabe cocinar "Por eso me parece que este será un desafío interesante".

Además, el participante también destacó que posee "mucha habilidad y desarrollo del gusto" y experiencia en saborear distintos tipos de comidas. Estos atributos serán clave para enfrentar al director de la academia, el chef francés Yann Yvin, quien liderará las exigencias culinarias del programa.

Mega adelantó que la dinámica de "El Internado" incluirá convivencia 24/7, la producción y cultivo de ingredientes propios, y pruebas que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

"El Internado", bajo el lema "hasta el más duro aprende", llegará pronto a las pantallas de Mega bajo la conducción de Tonka Tomicic.