"¿Estás feliz...?: Pamela Díaz lanza incómoda pregunta a Copano en "El Antídoto"

La noche de este viernes, Pamela Díaz fue la última invitada del más reciente capítulo del programa de comedia "El Antídoto", donde al animador del espacio, Fabrizio Copano, le hizo una directa pregunta.

En el espacio destinado a la figura televisiva, a Díaz se le concedió la oportunidad de hacer una rutina de stand up comedy. Posteriormente, comenzó la sección de preguntas, acompañada de Copano y Marcelo Valverde.

Entonces, Díaz lanzó la incómoda pregunta al animador, quien ha cultivado paralelamente una carrera como comediante en el extranjero. "¿Estás feliz haciendo este programa?", le consultó.

¿Qué respondió Copano ante la pregunta de Díaz?

"Soy muy feliz haciendo este programa, pero también es un programa que amerita mucho esfuerzo, entonces también me canso y estoy quedando viejo y enfermo", contestó.

Sin embargo, dejó entrever a los seguidores del programa que este no es el final. "Este programa me hace muy feliz y seguramente me hará muy feliz en una segunda temporada", cerró.