¿Por qué Kidd Voodoo conduce Meganoticias? El inesperado reemplazo de Sepu
El cantante chileno se tomó por sorpresa la silla del reconocido periodista.
El cantante chileno se tomó por sorpresa la silla del reconocido periodista.
Hoy, Kidd Voodoo sorprendió al aparecer como conductor temporal en Meganoticias Alerta, reemplazando brevemente al periodista Rodrigo Sepúlveda. El artista urbano, cuyo nombre real es David León, debutó frente a las cámaras del noticiero con naturalidad, generando curiosidad entre los espectadores.
Durante su intervención, Kidd Voodoo explicó la ausencia de Sepúlveda: "Me imagino que ustedes se están preguntando qué estoy haciendo yo ahora acá. Estoy reemplazando a Sepu un ratito, se fue a comer, estaba un poquito hambriento".
Lejos de su faceta musical, donde domina la escena urbana y ostenta récords como siete Movistar Arena agotados, esta incursión televisiva suma otro logro a su currículo: el de conductor periodístico.
"Y ahora vamos a noticias internacionales junto a la Gringa", finalizó el cantante, para dar paso al segmento de su compañera de estudio, Marianne Schmidt.
Ver esta publicación en Instagram