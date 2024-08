"Muy grave": Rafa Araneda habló de las denuncias de Mon Laferte contra productor de "Rojo"

Rafael Araneda, el insigne "tío conductor" del extinto programa de talentos "Rojo, fama contra fama", habló de las acusaciones de Mon Laferte contra un productor musical del espacio.

La voz de "Mi buen amor" participó en "Rojo" a comienzos de la década de los 2000. Si bien fue la instancia donde se hizo conocida a nivel nacional, Mon Laferte ha señalado que esta experiencia en televisión fue agridulce.

Uno de los elementos negativos los expuso en su documental "Mon Laferte, te amo" de Netflix, donde señala que fue acosada por el productor Jaime Román durante aquella época.

"Era horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. Estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso fue lo peor que me pasó en Rojo... Inocentemente, fui y hablé con el director del programa. Por primera vez les dije: 'estoy teniendo acoso de parte de Jaime Román'... Me dijeron: 'sí, te vamos a ayudar.'.. Y no, no pasó absolutamente nada", relata en la película.

¿Qué dijo Rafa Araneda?

Durante su paso por el más reciente capítulo de "PH" en Chilevisión, Rafael Araneda no eludió el tema y señaló que "me sorprendí cuando sale a la luz toda la trama en torno a Jaime y las denuncias que se hicieron".

Pese a haber animado "Rojo" durante siete años, el "tío conductor" agregó que "yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando". "Tú también (a JC Rodríguez) fuiste parte de 'Rojo' y eso creo que nadie lo supo. Era tan así, que él era un ejecutivo de TVN, o hacía las veces de un ejecutivo, porque trabajaba en un sello musical, que se encargaba de todos los derechos musicales o la producción musical del canal. Por lo tanto, él participaba de comités, de reuniones estratégicas, de música de teleseries", agregó.

Finalmente indicó que si Mon Laferte "fue acosada y se sintió mal, yo no soy nadie para desconocer ese dolor. Es muy grave".

En 2013 Jaime Román fue declarado cupable por delitos reiterados de obtención de servicios sexuales de menores y fue condenado a cuatro años de libertad vigilada.