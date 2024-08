Nicolás Rojas fue diagnosticado de cáncer antes y después de grabar "Zamudio"

El actor que interpreta a Daniel Zamudio en "Zamudio, Perdidos en la Noche", Nicolás Rojas, recordó el momento que fue diagnosticado de cáncer testicular antes de la serie y después de terminar la producción.

El joven reveló en el podcast "Reyes del Drama" que fue diagnosticado antes de que se estrenara la serie de TVN en 2015 y después de haber terminado de grabarla, momento en que se tuvo que someter a quimioterapia, alejándolo de la actuación.

"Tuve cáncer dos veces, antes de 'Zamudio' y después. Fue complejo porque la palabra cáncer es vivir con una condición. Te marca años hasta que te dan tu alta médica", apuntó.

En esa línea, el también actor de "Juego de Ilusiones" de Mega declaró que "no me gusta decir que uno lucha contra el cáncer o que vivo luchando porque en el fondo no es una lucha, o sea, si yo me muero de cáncer no perdí la batalla".

"Pasé por eso dos veces y fue duro sentir que uno puede morir de esto, pero cuando uno tiene esa idea en la cabeza es cuando más quiere vivir. Aparecen ganas de vivir, de no sé dónde, no quieres morir", reflexionó.

Rojas relató que pasó todo ese tiempo lejos de su familia, sin embargo, fue acompañado de amigos y su pareja de ese momento, quienes lo ayudaron a pasar el tratamiento de la enfermedad.

"El cáncer para mí no fue doloroso, el tratamiento fue lo terrible. Yo era joven y el ciclo de la quimioterapia fueron súper rudos y había días que el solo sentarme en la cama era (difícil) y me desvanecía. Por supuesto que temí por mi vida", relató.

Sin embargo, reparó en que sus ganas de vivir fueron su ayuda en el proceso y "pocas veces lloré, o sentí pena o rabia, me preocupaba de estar bien, de levantarme, de resistir".

Por otro lado, Rojas señaló que tras la quimioterapia tuvo que alejarse de la actuación debido a la caída del pelo. "Es una cosa de imagen. Como yo estaba en ese momento no cumplía con el cuadro del personaje", señaló.