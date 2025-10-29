Nidyan Fabregat tuvo un emotivo regreso a "Fiebre de Baile": "Soñé con esto"

La modelo Nidyan Fabregat vivió un emotivo momento en su regreso a "Fiebre de Baile", programa del que fue parte el 2011 y al que ingresó este martes.

Tras pasar por la pista de baile, la española confesó sentir "una felicidad tremenda. Me siento emocionada, feliz, agradecida por la posibilidad de volver. Estuve pidiéndole a Dios 13 años que volviera 'Fiebre de Baile'".

"Porque como este programa no había ninguno. Era mi familia, mi casa, y lo fue todo para mí. Y estar de vuelta...", soltó entre lágrimas.

Y es que la figura farandulera, que llevaba unos años alejada de la televisión, ha vivido momentos difíciles. Hace solo unos meses, Nidyan apareció en "Primer Plano", donde relató el calvario que vivió junto al padre de su hija, quien la mantuvo encerrada contra su voluntad, aislada y con un pan y té al día para comer.

Si bien, Fabregat no logró ganar el duelo contra a Camila Andrade, que también se integró al espacio de Chilevisión, se mostró agradecida por su retorno a la TV.

"Dios me dio una segunda oportunidad por mi bebé y estoy aquí por ella, por Mía. Soñé hasta con eso, y le rogué a Dios: devuélveme por favor", declaró a Diana Bolocco.