Palta Meléndez evocó actitud de Antonio Vodanovic en los '90: "Súper cabrón"

El humorista Juan Carlos "Palta" Meléndez recordó su paso como parte del programa "Sal y Pimienta" en los años '90 y describió a su animador, Antonio Vodanovic, como "súper cabrón" e incluso de mal trato con la gente que trabajaba en el estelar de entonces Megavisión, hoy Mega.

"El segundo director del programa, era José Domingo Cañas... tenía un ojo de vidrio. Entonces en pleno ensayo, y el Antonio está viendo el monitor, y el José Domingo hace el tiro que yo le pedí y no el que le pidió Antonio", contó en el podcast "Entre Broma y Broma".

Ahí -imitando su tono de voz- detalló que Vpdnovic lanzó: "No, para, para, para, corta esa huevada. Esa huevada no... no, no puede ser, huevón. Además, vo' soy tuerto, huevón, con esa cagada de ojo, huevón".

"Para, para, para, para. ¿Sabís qué Antonio? Yo no te aguanto esta huevada". Y agarro el palo, le digo: "¿Sabís qué más, huevón...?... Y salgo persiguiendo al Antonio Vodanovic... y el Antonio sale arrancando del estudio...", agregó.

Meléndez recordó que el conductor llegó a la oficina del entonces director ejecutivo del canal, Ernesto Corona, pero ahí fue él quien alzó la voz ante el jefe de la señal privada: "Mire, ¿sabe qué? Estoy cansado de que el señor Vodanovic nos trate mal. Y Corona lo queda mirando a Vodanovic y le pone un callampazo delante mío..."

Ahí, el ejecutivo -añadió el "Palta"- fue radical en su respuesta: "Mire, ¿sabe qué, señor Vodanovic? He... recibido muchas quejas de su trato. Cambie su forma de ser con con el personal. Si usted es el animador nomás".