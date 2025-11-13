Pastelito dejó "Fiebre de Baile": presentó la renuncia y cedió su lugar a Luli

Este miércoles, el programa "Fiebre de Baile" vivió una nueva jornada de eliminación.

Luego de que el equipo rock and roll perdiera la prueba grupal ante la presentación del equipo disco, Daniela Castro, Francisco Reyes, Cata Days, Cony Capelli y Nicole "Luli" Moreno entraron a zona de riesgo, junto a Agustín "Pastelito" Maluenda y Camila Andrade, que estuvieron ausentes en dicha jornada.

Tras obtener 25 puntos, la calificación más baja de la noche, Moreno debía convertirse en la sexta eliminada de la competencia.

"La verdad es que conocí personas muy lindas, era como la adolescencia que no viví (...) son etapas que me salté en mi vida y la verdad es que lo disfruté muchísimo", comentó la fisiculturista.

El sorprendente gesto de Pastelito

Sin embargo, en medio de la despedida, Pastelito interrumpió para dar a conocer una importante decisión personal.

"Me voy a retirar del programa, porque se acercan muchas cosas importantes. Con la familia, la recuperación de mi padre es lo más importante para mí. Comienza sus terapias y tengo que estar con él", comentó emocionado.

El payaso -que entró al programa para reemplazar a su hijo, Pastelito Junior- explicó que su prioridad es acompañar a Tachuela Chico, su padre, que está recuperándose de una complicada cirugía cardiaca a la que debió someterse luego de sufrir un infarto.

"Es un momento muy bonito para decir adiós. Me hubiera encantado seguir", agregó Maluenda con tristeza.

En este contexto, y al ser consultado por Diana Bolocco, el artista circense señaló que estaba de acuerdo en ceder su lugar a Moreno, acción que fue aprobada por la producción.

"Siento que aún no entrego mi mejor versión. ¡Me quedo!", declaró Luli.