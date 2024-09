Periodista Jorge Díaz reveló ninguneo en Canal 13: "Estuve trabajando en el patio"

Jorge Díaz, histórico conductor de "Telenoche" en los años 80 y 90, reveló cómo se gesto su salida de Canal 13 hace más de dos décadas.

En el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, el comunicador, que también se desempeñó como guionista de icónicas telseries, recordó que la muerte del director Eleodoro Rodríguez, en 1998, llevó a la estación televisiva a vivir varios cambios en el área administrativa.

"El primero, Rodrigo Jordán, quiso refundar el canal, pero yo creo que se equivocó", explicó. "Después llegó otro que no supo hacer televisión, y el tercero trajo su equipo, y buscó la forma de que el resto se fuera", añadió el exrostro televisivo.

En este contexto, el periodista señaló que terminó asumiendo distintos roles dentro del canal privado hasta que dirección le ofreció renunciar, a lo que este se negó.

Sin embargo, este episodio llevó a que Díaz recibiera un fuerte ninguneo dentro de Inés Matte Urrejola, ya que terminó siendo completamente ignorado: "Estuve yendo dos semanas al canal, pero al patio. Iba y no tenía oficina, nada. Yo iba, cumplía mis horarios, estaba ahí, me tomaba un café, esperaba", recordó.

"Como vi que no tenía nada que hacer, dije: 'Renuncio', y me fui", relató, mencionando que "en esa época nos sentimos no reconocidos. Había un problema económico en el canal, pero no era para echar a tanta gente, y terminar con lo que era la línea creativa del canal", sentenció.