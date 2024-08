Daniel Valenzuela recordó duro acoso tras separación con Paloma Aliaga: "Llegué a vomitar"

El animador Daniel Valenzuela reveló nuevos detalles de la separación con la exrostro de televisión Paloma Aliaga, quien lo dejó por su hermano –Cristóbal Valenzuela- en 2013 y que generó una ola mediática que lo hizo dudar de su carrera.

En conversación con el programa "De tú a tú" de Canal 13 señaló a Martín Carcamo -con quien fue co-conductor de "Extra jóvenes" en Chilevisión- que se enteró de la infidelidad de su esposa en abril de 2013 por rumores de pasillo.

"Estaba animando un programa en Telecanal y me llegaban comentarios de que iba a salir una nota sobre el tema. Yo no lo podía creer, y no lo creí. Aguanté dos semanas sin decir nada, decía: 'nada que ver'. Tan desconectado estaba", precisó, y complementó que llegó el momento "cuando me dijeron que el tema iba... todo explotó, y ahí entendí".

Asimismo, profundizó en que "fue una conversación difícil" cuando tuvo que confrontar a su Aliaga, con quien se había casado en 2007 de forma televisada. Sin embargo, reparó en que "para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojo que estábamos".

"Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano Cristóbal) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo y con más distancia", reconoció.

Acoso de la prensa

De esa forma, recordó que el caso fue muy polémico y recibió un duro acoso de la presa. "Se hizo ingobernable, inmanejable. El agobio mediático era algo que yo odiaba con todo mi ser, el estar expuesto públicamente. Pasaron meses antes de que yo decidiera hablar, cambié el auto cuatro veces en un año para arrancar", indicó.

Valenzuela precisó que "los periodistas estaban en la radio, en el departamento, en el colegio de las niñas, era descabellado cómo era la farandula en esa época. Recuerdo que una vez saliendo de la radio llegué a vomitar por el acoso y las preguntas".

"Fue el momento en que deseaba con mi vida haberme quedado como comparsa en un teatro", reflexionó sobre su carrera y de uno de sus primeros trabajos cuando participó de la ópera alemana "El Ocaso de los Dioses" en el Teatro Municipal.

De igual manera, detalló que fue su hermana quien lo acompañó y apoyó durante la crisis familiar.