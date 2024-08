Jordi Castell recordó el reencuentro con su padre que lo abandonó: "No lo perdoné"

El fotógrafo Jordi Castell se sinceró en el programa "Tal Cual" de TV+ sobre la experiencia de enfrentar a su padre después de 30 años de haberlo abandonado, en un viaje a Francia.

"Me pidió perdón, pero yo no lo perdoné y se lo dije en su cara", comenzó a relatar sobre el encuentro que tuvo en los años 2000 y aclaró que le dijo a su padre: "No te puedo aceptar un perdón, habiéndote buscado yo, y habiendo tu padre tomado la iniciativa de darme tu teléfono y tu dirección para venir a buscarte y enfrentarte. ¿Por qué me pides perdón ahora? Qué absurdo".

El panelista aclaró que fue su abuelo, Eugenio Castell, quien tomó la iniciativa para que lo enfrentara. "Cuando un papá está interesado en saber de su hijo, más allá de estar presente o ausente con la pensión alimenticia, la presencia es vital para el desarrollo de un niño".

"No hablemos de mí, sino de la infinidad de niños que le pasa esto", aseveró.

El fotógrafo reparó en que su madre sabía que en su viaje a París se iba a buscar a su padre para reencontrarse, y le dijo: "'ojo, que estás tú tomando una iniciativa. Todo lo que te diga él, absórbelo desde la iniciativa que tú estás tomando'. Mi mamá tenía toda la razón".

En esa línea, apuntó que "no le puedo aceptar (un perdón) a un hombre que desapareció hace 30 años, que ni siquiera llamó para una Pascua para saber si este crío necesita un puff para su asma".

"Cuando no te preocupas de tu hijo en toda una vida, tu hijo está tomando iniciativa de llamarte, como para cerrar el círculo, porque básicamente eso hice", sostuvo.

Cortó toda relación con su padre

Por su parte, la animadora Raquel Argandoña le consultó sobre si su padre sigue vivo y el fotógrafo aseveró que no lo sabe, ya que cortó todo tipo de relación con él. Jordi agregó que su abuelo paterno le dejó como herencia una casa en San Fernando a modo de compensación del abandono que hizo su hijo.

Castell profundizó y reveló que durante ese viaje a Francia supo que tenía una media hermana, producto del nuevo matrimonio de su padre, y que ella tampoco sabía la existencia de él. Sin embargo, decidió no juzgar y contó que sus padres eran jóvenes cuando lo tuvieron.

Asimismo, durante la reunión, el fotógrafo le contó sus logros y su padre le dijo que la vida era "injusta" porque tenía a su hijo ideal lejos y cerca a una hija que estaba luchando contra la vida y la muerte, ya que nació con una enfermedad. Al respecto, el fotógrafo le respondió que "no era injusto".

"No es raro lo que me pasó a mí o lo que le pasa a tantos niños (...) Yo no quise construir una relación con un hombre que 30 años después ni siquiera preguntó, si a mí me dolía la rodilla", reflexionó.