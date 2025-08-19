Por bromear con "bomberos italianos...": la multa que recibió Claudia Conserva

Una curiosa anécdota reveló el animador Juan Carlos Valdivia sobre su esposa, Claudia Conserva, y la multa que debió pagar él -como dueño de una productora- por las bromas que ella hizo al aire en uno de los programas que han realizado.

En una entrevista con el podcast "Entre Broma y Broma", que realiza el comediante Luis Slimming, "Pollo" Valdivia dijo con orgullo que en 35 años de carrera nunca había sido sancionado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Sin embargo, reveló que sí debió pagar cerca de 2 millones de pesos por los chistes que Conserva hizo al aire, parodiando un calendario de "bomeros italianos", y que no le parecieron adecuados a alguiente, que denunció el hecho.

"Y había unos bomberos australianos que sacan una foto medio en pelota... y los venden para juntar plata para no sé qué cosa. Ya. Entonces, empezaron (en el programa) a hacer una ficción de, entonces era como el calendario de bomberos italianos. Y ahí estaba Gianluca Vergalarga...", relató.

Así, fue "casi todo con lo físico, entonces era Boladorada. Y reclamó una señora po', al consejo. Dijo que era inadecuado para el horario ver ese tipo de chistes y de cosas...".