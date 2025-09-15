Hannah Einbinder de "Hacks" disparó contra Israel y las oficinas migratorias al ganar el Emmy

La estrella de "Hacks" Hannah Einbinder, cerró su discurso tras ganar el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, con un insulto contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y en apoyo al pueblo palestino.

"¡Vamos Birds (en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia), a la mierda el ICE y Palestina libre!", gritó la actriz durante su intervención en la 77 edición de los premios Emmy que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Las palabras 'Fuck ICE' no se llegaron a escuchar durante la retransmisión de la gala, ya que la emisión por cable y televisión lleva un pequeño retraso para censurar palabras malsonantes o actos no aptos para todas las audiencias.

Einbinder interpreta a "Ava Daniels" en la serie de HBO Max, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.

Su misión como judía

Tras lanzar las palabras sobre el escenario, Einbinder habló con los medios presentes en la ceremonia de los Emmy y explicó sus dichos.

"Era importante hablar de Palestina porque es un tema muy sensible en mi corazón. Tengo amigos en Gaza y siento que es mi obligación como judía el distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y cultura es una longeva e importante institución que me parece relevante separarla de esta especie de estado etno-nacionalista", aseguró la actriz.