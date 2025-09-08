"Late Show de Stephen Colbert" logró su primer Emmy, en medio de polémica cancelación

El programa "The Late Show con Stephen Colbert" obtuvo su primer Emmy en la ceremonia de los Creative Arts Emmys, celebrada el domingo como antesala de los premios principales; y el reconocimiento llega poco después de que la cadena CBS confirmara que el espacio dejará de emitirse en mayo de 2026.

El realizador Jim Hoskinson recibió el galardón a mejor dirección de una serie de variedades por un episodio del programa. La producción aún compite por el Emmy a "Mejor serie de charlas destacadas", que se entregará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La noticia de la cancelación fue atribuida por la cadena a "razones puramente financieras". Sin embargo, en redes sociales y entre críticos se interpretó como una respuesta a la presión del presidente Donald Trump, habitual blanco de Colbert.

El mandatario celebró la decisión y aseguró que el despido fue por "su absoluta falta de talento". Colbert, en tanto, suma ya 10 premios Emmy gracias a su trabajo previo en "The Colbert Report" y en su especial de cobertura electoral de 2020.

Trump también apuntó a otros presentadores nocturnos, al declarar que los próximos en caer deberían ser Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon.

La gala de los Creative Arts Emmys también premió a figuras como Barack Obama, ganador por la narración de "Our Oceans"; y a Jimmy Kimmel, reconocido por su trabajo en "Who Wants to Be a Millionaire". Este año, la serie "Severance" encabeza las nominaciones de la 77ª edición de los Emmy con 27 candidaturas.