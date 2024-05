"Quedé paralizado": Gino Costa recordó baleo a camarógrafo en Lo Valledor

A inicios de abril, un equipo de Chilevisión estuvo en medio de una balacera durante un despacho desde Lo Valledor, que resultó con un camarógrafo y dos guardias heridos.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se emitirá este viernes, el periodista Gino Costa recordó el duro episodio donde Héctor Cuevas, su compañero, recibió una de las balas.

"Es duro recordarlo, porque es algo que uno jamás se pone en la posición que uno puede llegar a vivir (...) No pasaba nada, de hecho con mi compañero tiramos la talla, 'oye que está fome'", dijo el comunicado, que se encontraba junto a su colega reporteando la marcha blanca de nuevas medidas de seguridad en el mercado mayorista.

Minutos después, una mujer apareció en el lugar portando un arma blanca y, tras ser detenida por Carabineros, esta comenzó a forcejear con un guardia y sacó su arma de fuego.

"En el momento que saca el arma del guardia y se escucha tatatatata (...) pero jamás me imaginé balazos", relató el reportero, añadiendo que, al percatarse de que lo que realmente ocurría "me quedé paralizado, creo que reaccioné de la peor manera (...) me quedé quieto, miro para al lado y mi camarógrafo estaba en el suelo".

"Compruebo que efectivamente lo habían baleado, y ahí empezó la peor de las pesadillas. Nos agarramos de la mano, él me pide que no me separe de él, los encargados de Lo Valledor solo miraron el cielo, sin hacer mucho", contó Costa, señalando que, finalmente, un coronel de Carabineros fue quien ayudó a salvar la vida de Cuevas al trasladarlo a un SAR donde fue estabilizado.