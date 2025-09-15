Síguenos:
Magazine | Televisión | Reality show

"Arenita" se suma a "El Internado" en Mega: "Quiero consolidarme como un referente"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El reality show se estrenará próximamente.
Mega anunció que Natalia Rodríguez, la exintegrante de "Yingo" más conocida como "Arenita", como la nueva participante de su reality "El Internado".

Rodríguez dejará su actual vida en Dinamarca para sumarse a este programa, el cual estará animado por Tonka Tomicic y contará con Yann Yvin como coanimador.

"Reconectar de manera auténtica con la audiencia y consolidarme como un referente que pueda inspirar y liderar conversaciones", señaló "Arenita" sonre su decisión de participar en el espacio.

Sobre su personalidad la ex "Yingo" advirtió que "soy leal, empática, colaboradora. Soy transparente también, y soy de una sola línea. Sin dobles caretas. O es blanco o es negro conmigo. O te amo o te odio. O te paso o no te paso. Soy directa también. Voy con una mente abierta y la humildad suficiente como para aprender cosas nuevas".

"Arenita" se suma a un grupo ya conformado por Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano).

