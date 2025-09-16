Luis Sandoval de "Que te lo digo" es el nuevo integrante de "El Internado" en Mega

Luis Sandoval, uno de los miembros del exitoso programa "Que te lo digo", es el nuevo participante confirmado para el reality "El Internado" de Mega.

El periodista, más conocido como "Luchito Lágrima", advirtió a sus compañeros de encierro y les dijo que "los conozco muy bien: Sus escándalos y secretos. Soy periodista de espectáculo, y con eso voy a jugar".

Sandoval, que hace dupla con Sergio Rojas en Zona Latina, se suma a un grupo ya conformado por Di Mondo, Laura Bozzo, Daniella Campos, Fernando Solabarrieta, Arenita, Blu Dumay, Ellans De Santis, La White Latina, Etienne Bobenrieth y Carla Ochoa.

"Quiero bailar, cantar, quiero actuar, pasarlo bien. Creo que son facetas divertidas y a eso voy. No quiero ir a pelear. Si puedo sacar alguna entrevista bonita, lo voy a hacer", agregó Luis Sandoval sobre su participación en el programa.