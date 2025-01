"Me exploté un ojo": Fabio Agostini sufrió doloroso accidente en "Palabra de Honor"

El modelo Fabio Agostini sufrió una peligrosa lesión en medio de una competencia en el reality "Palabra de Honor".

En un adelanto, el programa de Canal 13 mostró una prueba de salvación donde los participantes debían atravesar una trampa de elásticos sobre una piscina.

En este contexto, al intentar pasar por un estrecho espacio, uno de los elásticos terminó golpeando al español directamente en el ojo.

"Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego", gritó el chico reality en el clip, saliendo de la competencia para ser asistido por el personal médico presente.

"Me dio como una sacudida. Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina", explicó más tarde a los paramédicos.

Tras el accidente, que ocurrió hace unos meses, el portal Lima Limón señaló que Agostini fue trasladado al Hospital San Pablo de Lima (Perú), donde fue sometido a una cirugía para tratar la afección ocular. Días después, pudo reincorporarse al programa.