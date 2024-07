Michelle Carvalho responde a fuertes insultos de Antonia en Gran Hermano: ¿La audacia o no?

Una fuerte pelea protagonizaron la madrugada de este sábado Michelle Carvalho contra Yuyuniz y Antonia en el reality Gran Hermano, la que se intensificó a medida que transcurrían los segundos.

En fuertes gritos, acusaciones e insultos terminó mutando la discusión que comenzó en el sótano con la brasileña y Yuyuniz Navas, y a la que posteriormente se unió agresivamente su hija para defenderla.

"Pelas a todos y te haces amigos de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija", espetó Michelle, quien trató de mitómanas a ambas familiares.

Entones, Navas intercedió: "Con mi hija no te metas", antes de que Antonia apareciera abruptamente en la escena, para retirarse y seguir con las ofensas. ""¡Mentirosa, estúpida, fea cu...! ¡Me la paso por el p...!", exclamó la joven.

¿Cuál fue la nueva reacción de Michelle Carvalho ante los insultos?

Mediante su cuenta de Instagram, Michelle Carvalho publicó una foto junto a un directo mensaje a Antonia y Yuyuniz.

"Anoche me dijeron 'fea c...'", introdujo la chica reality, y agregó "pero yo me pregunto... ¿Realmente podrán? ¿La audacia o no?", inquirió.