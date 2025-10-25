Tonka Tomicic aclara supuesta molestia en "El Internado": "No sé cómo lo editan"

La animadora Tonka Tomicic habló de su rol en "El Internado" de Mega y respondió a las versiones que señalan que sentiría una molestia por cómo luce en el programa.

En un reciente episodio del podcast "Bombastic", los periodistas Cecilia Gutiérrez y Pablo Candia comentaron la baja audiencia del reality show y señalaron que Tomicic "está muy molesta también, por cómo ella se ha visto en pantalla".

"Vemos a una Tonka sin gracia, sin dulzura, sin su frescura, que está plana, mucho más maqueteada, leyendo un teleprónter y que finalmente no irradia nada... yo creo que es culpa de la producción", agregó Candia en dicha conversación.

Tonka negó su molestia

La propia conductora de "El Internado" salió al paso de esta información a través del periodista Hugo Valencia en "Zona de estrellas". "Mucha pega aquí, se duerme muy poco. Pero quiero decir que estoy muy contenta", fue parte del mensaje que Tonka Tomicic envió al comunicador.

"Yo no he visto nada Hugo, así que no podría ser eso verdad. Yo no sé cómo lo editan, pero confío plenamente en el equipo", agregó.

Además, Valencia reveló que Tonka pidió dejar el teleprónter para aprenderse los textos de memoria.