Roberto Cox se despidió de "Contigo en la mañana": Reveló los motivos de su salida

Este viernes, el periodista Roberto Cox tuvo una emotiva despedida del matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión.

Al final del programa, el animador Julio César Rodríguez dedicó unas palabras al comunicador, quien se desempeñó como panelista durante dos años.

"Queremos tomarnos este último bloque para despedir a un compañero que ha estado dos años con nosotros (...) Las puertas están abiertas, este mesón te estará esperando para cuando quieras venir a compartir con nosotros", expresó el conductor del espacio matutino.

Roberto Cox revela los motivos tras su salida del matinal

Asimismo, el también DJ- que seguirá en el departamento de prensa de la estación televisiva- reveló que su salida se debe a que madrugar a afectado su estado anímico estos últimos meses.

"Desgraciadamente me estaba pasando la cuenta, empezaba muy temprano con el AM, y voy a seguir ahí, pero después estaba hasta las 13:00 y se me estaba haciendo pesado", comentó el periodista, que recibió regalos de parte de sus compañeros.

Finalmente, Cox señaló que profesionalmente le gustaría "retomar las coberturas internacionales, poder viajar un poquito más, porque eso es lo que más me llena. También me gustaría comunicar más desde otra vereda, no tan densa, sino que desde el entretenimiento".

"Este no es un adiós, cuando estés aburrido de leer el prompter, te vienes para acá", añadió Rodríguez.