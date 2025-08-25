Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

Sale del congelador: Julián Elfenbein ya tiene nuevo proyecto en Chilevisión

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Así lo reveló Julio César Rodríguez, director de programación del canal.

Sale del congelador: Julián Elfenbein ya tiene nuevo proyecto en Chilevisión
A casi dos años de haber animado su último programa, Julián Elfenbein prepara su retorno a Chilevisión con un "nuevo" proyecto televisivo.

Según confirmó Julio César Rodríguez, director de programación de Chilevisión, Elfenbein será "descongelado" próximamente para asumir un nuevo desafío programático.

"Julián a 'Cuánto vale el show'... Ahí está: el gran regreso de Julián", lanzó el también animador durante el más reciente capítulo de "Primer Plano".

Si bien no existen mayores detalles, esta movida marcará no sólo la vuelta de Julián Elfenbein a las pantallas, si no que además el retorno del querido programa de talentos que se estrenó en los 80 y que tuvo como conductores a Alfredo Lamadrid, Jorge Rencoret y Leo Caprile, entre otros.

