"Dewey" será interpretado por otro actor en el regreso de "Malcolm in the middle"

Disney entregó múltiples detalles del regreso de la serie "Malcolm in the middle", la cual retornará con cuatro nuevos episodios que continuarán la historia original.

Además de los ya confirmados Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Justin Berfield en sus papeles originales, se anunciaron a nuevos y antiguos miembros del elenco.

Uno de ellos es Christopher Masterson, que volverá para interpretar a "Francis", el hermano mayor de "Malcolm". Además se anunció la incorporación de Anthony Timpano como "James", el hermano menor de "Malcolm" que apareció en las últimas temporadas de la serie.

Por otro lado se confirmó que "Malcolm" tendrá una hermana menor llamada "Kelly" y encarnada por Vaughan Murrae. Este personaje "apareció" en el final de la obra original, cuando "Lois" descubría que estaba nuevamente embarazada.

Dewey cambia de actor

Pese a todos los regresos, "Malcolm in the middle" sufrirá una gran baja: Erik Per Sullivan no retornará para interpretar a "Dewey". En su reemplazo estará el actor Caleb Ellsworth-Clark, conocido por su aparición en la película "Spiral: From the Book of Saw".

Erik Per Sullivan se retiró de la actuación en 2010 y desde entonces no ha participado en ninguna reunión del elenco de "Malcolm in the middle".

La sinopsis del regreso de "Malcolm"

De acuerdo a la historia de estos nuevos cuatro episodios, "Malcolm" (Muniz) y su hija "Leah" (Keeley Karsten) deben reencontrarse con la familia para celebrar los 40 años de matrimonio de "Hal" y "Lois".