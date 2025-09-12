"South Park" retira de su parrilla polémico episodio que parodiaba a Charlie Kirk

El canal Comedy Central ha decidido retirar de su parrilla el episodio de "South Park" que se burlaba del activista ultraconservador Charlie Kirk luego de que hayan relacionado ese capítulo con su asesinato este pasado miércoles en Utah.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el canal no incluirá dicho episodio -emitido el pasado 6 de agosto y al que el activista reaccionó con humor- en su rotación lineal en un futuro inmediato.

El segundo capítulo de la actual 27 temporada, titulado "Got a Nut", convirtió al personaje Eric Cartman en un podcaster de derecha que recurría a tópicos habitualmente utilizados por Kirk, fundador de la agrupación Turning Point, con la que acudía a centros universitarios para impulsar valores ultraconservadores.

El controversial protagonista aparecía con un peinado que recordaba al del aliado de Trump, y acudía a una ceremonia que concedía el premio Charlie Kirk al joven que mejor debatiera. El activista asesinado solía confrontar las ideas de estudiantes progresistas en los campus a los que iba.

En la plataforma Change.org se lanzó una petición para que el capítulo fuera retirado tanto de Comedy Central como de Paramount+, donde sí sigue disponible: "'South Park' tiene una larga historia de comentarios satíricos, pero la sátira tiene límites, especialmente cuando se cruza con la violencia y la tragedia del mundo real. Mantener disponible este episodio corre el riesgo de glorificar o trivializar las circunstancias que rodearon la muerte de Kirk", apunta ese texto.

El citado medio recordó que retirar episodios que de forma no intencionada se ven relacionados con un hecho violento en la vida real es una práctica común en la industria televisiva en un esfuerzo por no inflamar la situación o dar la impresión de que se aprovecha de ella.