"The Last of Us" confirma la fecha de estreno de su temporada 2: Dónde y cuándo ver

Después de dos años de espera, HBO confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de "The Last of Us".

La serie ganadora de ocho Emmy, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, narra el recorrido de "Joel" y la joven "Ellie", que sin mantener vínculos familiares alcanzan una estrecha relación, por un Estados Unidos destruido mientras se enfrentan a todo tipo de asesinos y despiadadas criaturas.

La segunda parte seguirá los eventos de la secuela del videojuego de PlayStation: "The Last of Us: Part II" y retomará la vida de sus protagonistas cinco años más tarde mientras se enfrentan a más hongos y zombis.

La serie contará con nuevos miembros en su reparto entre los que destacan los actores Kaitlyn Dever ('Booksmart'), Isabela Merced ('Alien: Romulus'), Danny Ramirez ('Captain America: Brave New World) o Young Mazino ('Beef').

Además, Catherine O'Hara será una estrella invitada, aunque aun no se sabe cual rol tomará.

Fecha de estreno

La exitosa serie, que se coronó como lo más visto en la historia de Max en Europa y América Latina en 2023, llegará a la plataforma de streaming el próximo 13 de abril a las 9:00 PM.