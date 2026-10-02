The New York Times publica nueva lista de las 100 mejores series del siglo XXI según sus lectores

El periódico The New York Times publicó una nueva lista con las 100 mejores series del siglo XXI, aunque esta vez fueron sus lectores quienes escogieron a las producciones.

Al igual que en la lista original, la serie "Breaking Bad" de Vince Gilligan fue considerada como la mejor de este siglo entre los más de 100 mil votos emitidos por el público.

El segundo lugar también se mantuvo intacto para "The Wire", la crónica sobre Baltimore que creó David Simon y que impulsó las carreras de actores como Michael B. Jordan, Idris Elba, Dominic West y el fallecido Michael K. Williams.

"Mad Men" y "Succession" repitieron el tercer y cuarto lugar respectivamente. Para el público "Game of Thrones" merecía ubicarse en el quinto puesto y no "Fleabag" (8°). Otras series como "Better Call Saul" (6°), la versión estadounidense de "The Office" (7°), "Arrested Development" (9°) y "Ted Lasso" (10°) integraron el top 10 de este nuevo ránking.