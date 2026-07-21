Solabarrieta protagonizó tenso cruce con panelista de "Sin Filtros" por presencia de Sedini

Un tenso momento se vivió en el panel de "Sin Filtros" luego de que Fernando Solabarrieta perdiera la paciencia en medio de una fuerte discusión con uno de los panelistas.

Todo ocurrió cuando el nuevo animador del programa de corte político anunció que Mara Sedini, exvocera de gobierno, dará una extensa entrevista en el espacio este martes, invitando a los panelistas a hacer sus preguntas.

Sin embargo, Christopher Valdivia puso en duda el sentido de la conversación con la también cantante, negándose a participar de "este lavado de imagen".

"Yo creo que fue una ministra incompetente en el cargo (...) Creo que Mara fue víctima de una mala decisión del gobierno de José Antonio Kast", declaró.

La furiosa reacción de Solabarrieta

Estos dichos molestaron rápidamente al periodista deportivo, quien defendió su rol como comunicador.

"Tú hablas de lavado de imagen... ¿Tú me estás diciendo que yo le voy a lavar la imagen? ¿Crees que voy a comprometer 34 años de trayectoria por una entrevista?", preguntó.

"Lo que está por ocurrir es una estrategia comunicacional, y tú participas de un programa político; por ende, no estoy diciendo lo que tú quieras hacer o lo que el programa quiera hacer. Es respecto de las decisiones políticas que está tomando la exministra", respondió Valdivia.

Posteriormente, el conductor insistió en que los planteamientos del panelista le parecían "en extremo grave y delicado", cuestionando al crítico. "Si tú crees y piensas que en este programa se va a lavar su imagen y que yo voy a ser el instrumento... ¿qué haces tú acá?", añadió.

"No es el programa, ni tu rol como periodista (...) Mi punto político es que yo no voy a ser parte de un lavado de imagen de Mara Sedini, exministra -no respecto de ti y el programa-. A mí me parece que fue una persona incompetente para el cargo y, hoy día, ella tiene que dar sus explicaciones respecto de la vuelta a su etapa comunicacional", contestó el participante.