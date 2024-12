Lucas Pairano, el chileno que está grabando una teleserie para Televisa en México

Lucas Piraino, cantante chileno que participó en dos ocasiones en el programa "The Voice", ahora incursiona como actor en Televisa, reconocida empresa mexicana de medios de comunicación.

Además de ser creador de contenido, Piraino no contaba con experiencia previa en actuación, pero decidió informar a su agencia que lo consideraran para castings. Así consiguió una oportunidad en el thriller policial "Juegos de amor y poder".

"Nunca había participado en nada actuando, pero hace tiempo tenía ganas de hacerlo. Era algo que hacía sólo en mi pieza jajajá. Mandé mi casting en video sin ninguna expectativa, pasaron los días, hasta se me había olvidado y me avisaron que quedé", contó a LUN.

Por esta razón, tuvo que dejar Chile para mudarse a México durante la temporada de grabaciones. "Tenía que irme en una semana", aseguró.

En la serie, Pairano interpreta a un estadounidense celoso que no domina bien el español. "Me metí a TikTok y me puse a observar a gringos hablando español. Imité eso, porque al final tengo que hacerlo lo más real posible, mi idea siempre ha sido no hacerlo cringe", explicó.

"Ha sido muy, muy entretenido. Es un papel secundario, no sé cómo lo hubiera hecho si fuera un protagónico, así que para partir está súper bien. Estudié música por dos años y quiero tomar un curso de actuación cuando vuelva, aprender desde la teoría".

Por ahora, el cantante y actor estima que permanecerá en México hasta febrero, aunque confesó: "Igual echo de menos Chile".