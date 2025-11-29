De Héctor Noguera a Eduardo Cruz-Coke: el emotivo homenaje de Teletón a figuras fallecidas
Angélica Castro se emocionó al recordar al fotógrafo y colaborador de la fundación.
Este sábado, la Teletón 2025 rindió un emotivo homenaje a los artistas y comunicadores fallecidos que han colaborado con la fundación.
"Queremos hacer una pausa, invitarlos a ustedes también, a vivir este momento para recordar a compañeros, artistas, comunicadores y amigos que han sido parte entrañable por años de esta gran obra y que este año 2025 nos han dejado", partió diciendo Angélica Castro. "Ellos han marcado una huella profunda en cada uno de nosotros. Siempre los tendremos en nuestro corazón y siempre estarán vivos en nuestra memoria", añadió.
Tras la presentación del segmento, un vídeo hizo un recorrido por memorables momentos de los que ya partieron: Willy Benítez, Miguel "Negro" Piñera, Tommy Rey, Teresita Reyes, Héctor Noguera y Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo y realizador que participó activamente en la cruzada solidaria.
Tras una gran ovación de los presentes, Castro volvió a dirigirse al público para referirse al camarógrafo, cuyo asesinato ha conmocionado al país.
"Emociona mucho ver estas imágenes (...) Eduardo no solamente era un gran camarógrafo, era un gran realizador. Alguien que conocí por muchos años, desde los inicios de mi carrera", dijo visiblemente conmocionada.
Bajo esta línea, la comunicadora señaló que "Eduardo es quien dejaba su corazón en cada una de esas historias. Muchas de esas historias que ustedes se han emocionado hoy, es él quien entregaba todo su amor para que ese testimonio brillara, para que ese testimonio tomara vida".
Luego de un gran aplauso, la animadora reveló que el fotógrafo no solo era un gran colaborador de Teletón, "sino que también fue un padre que estuvo con su hijo por años, siendo parte de esta gran obra".
"Gracias, gracias a cada uno de los tremendos artistas, comunicadores y amigos de Teletón que presentamos y que siempre van a estar vivos en nuestros corazones, en Chile y en lo que es Teletón. Este es nuestro ADN, esta es una sola familia y esto demuestra que la vida es infinita y que cada momento de Teletón vivido en estos 47 años vale la pena", concluyó Castro.